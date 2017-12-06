06 Aralık 2017 Çarşamba

FETÖ’DEN 7 TUTUKLAMA

Fetö ile mücadele hız kesmeden sürüyor. Malatya merkezli 3 ilde fetö operasyonu yapıldı. 3 farklı ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 12:40
FETÖ’DEN 7 TUTUKLAMA

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya merkezli Ankara ve Eskişehir’de gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler Malatya Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklandı. 6 kişi adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 4'ünün etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

İHA
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