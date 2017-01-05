05 Ocak 2017 Perşembe

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FETÖ’den 6 kişi tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 6’sı tutuklandı.

05 Ocak 2017 Perşembe 11:58
FETÖ’den 6 kişi tutuklandı

  Konuyla ilgili Malatya Valiliği OHAL Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada; Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin sorgularının tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildiği belirtildi.

11 POLİS SERBEST KALDI
  Savcılık sorguları sonrasında çeşitli rütbelerdeki 3 polis ile 2 öğretmen ve bir mühendis sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 11 polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HABER MERKEZİ
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