Konuyla ilgili Malatya Valiliği OHAL Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada; Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin sorgularının tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildiği belirtildi.

11 POLİS SERBEST KALDI

Savcılık sorguları sonrasında çeşitli rütbelerdeki 3 polis ile 2 öğretmen ve bir mühendis sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 11 polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HABER MERKEZİ