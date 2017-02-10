2. Ordu Komutanlığı’nda 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerler tarafından darbe girişiminde görev alan ve aralarında 2. Ordu eski komutanı ile birlikte subayların da bulunduğu 76 sanığın iddianamesinin kabulünün ardından mahkeme salonlarının küçük olması ve güvenlik nedeniyle davanın Yakınca Spor salonunda yapılacağı öğrenildi.

7 MART’TA YAPILACAK

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 76 sanığın yargılanacağı adliyedeki mahkemede salonunun yetersiz kalacağı gerekçesi ile spor salonuna alınan davanın ilk duruşmasının ise 7 Mart’ta yapılacağı öğrenildi.

ORDU DÜZEYİNDE EN BÜYÜK DAVA

Türkiye’de ordu düzeyinde en büyük FETÖ davası olan ‘Malatya 2. Ordu iddianamesi’ kabul edilmesinin ardından ordu içerisindeki FETÖ’cülerin hainlikleri tek tek deşifre edildi. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede 76 sanık hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden ise 15 yıl hapis cezası istendi.

BAŞKA İLLERE SEVK EDİLDİLER

Darbe girişiminden sonra ordudan ihraç edilen ve tutuklanan Huduti ile Garnizon Komutanı olan Tümgeneral Avni Angun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilirken, diğer sanıklar da Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu başta olmak üzere Osmaniye, Tokat, Rize, Trabzon ve Bolu’daki cezaevlerine nakledildi.

TAHİR ÖZÇELİK