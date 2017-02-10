10 Şubat 2017 Cuma

FETÖ'cüler spor salonunda yargılanacak

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine destek veren ve TSK tarafından ihraç edilen 2. Ordu eski komutanı Adem Huduti’nin de aralarında bulunduğu 76 sanık hakkında açılan dava, mahkeme salonunun yetersizliği nedeniyle spor salonunda yapılacak.

09 Şubat 2017 Perşembe 20:29
FETÖ'cüler spor salonunda yargılanacak

2. Ordu Komutanlığı’nda 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerler tarafından darbe girişiminde görev alan ve aralarında 2. Ordu eski komutanı ile birlikte subayların da bulunduğu 76 sanığın iddianamesinin kabulünün ardından mahkeme salonlarının küçük olması ve güvenlik nedeniyle davanın Yakınca Spor salonunda yapılacağı öğrenildi.

7 MART’TA YAPILACAK
  Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamenin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 76 sanığın yargılanacağı adliyedeki mahkemede salonunun yetersiz kalacağı gerekçesi ile spor salonuna alınan davanın ilk duruşmasının ise 7 Mart’ta yapılacağı öğrenildi.    

ORDU DÜZEYİNDE EN BÜYÜK DAVA
  Türkiye’de ordu düzeyinde en büyük FETÖ davası olan ‘Malatya 2. Ordu iddianamesi’ kabul edilmesinin ardından ordu içerisindeki FETÖ’cülerin hainlikleri tek tek deşifre edildi. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede 76 sanık hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden ise 15 yıl hapis cezası istendi.

BAŞKA İLLERE SEVK EDİLDİLER
  Darbe girişiminden sonra ordudan ihraç edilen ve tutuklanan Huduti ile Garnizon Komutanı olan Tümgeneral Avni Angun, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilirken, diğer sanıklar da Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu başta olmak üzere Osmaniye, Tokat, Rize, Trabzon ve Bolu’daki cezaevlerine nakledildi.

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya