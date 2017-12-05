Malatya Kürecik'te bulunan NATO radar üssündeki ABD'li askerlerin ikâmet işlerini takip eden ve bir Amerikan şirketinde tercüman olarak çalışan FETÖ mensubu T.M., Gürcistan üzerinden yurtdışına kaçmaya çalışırken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandığı öğrenildi. ByLock kullanıcısı olan M'nin, Fethullah Gülen ile doğrudan görüştüğü belirtildi.

Kürecik'te görevli NATO personeli ile FETÖ arasında bağı kuran M’nin, Türkiye ile NATO arasındaki gerilimin arttığı süreçte Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçma girişiminde bulunması dikkat çekti. M’nin ağabeyi 4. Sınıf Emniyet Müdürü S.M.'nin da FETÖ'den tutuklu olduğu öğrenildi.

Malatya'da faaliyet gösteren ABD merkezli TDX International Mühendislik Limited Şirketi'nde tercüman olarak çalışan T.M, 31 Ekim günü Artvin Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Casusluk iddiasıyla tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz gibi çevirmenlik yapan M’nin, Pensilvanya'da yaşayan FETÖ ele başısı Gülen ile yakın ilişkilere sahip biri olarak tanınıyor. 2015'te evlenen Mutlu'nun nikâh şahitliğini Pensilvanya'dan Malatya'ya gelen örgüt elebaşının akrabası B. G., yaptığı ortaya çıktı. Gülen de düğünün ardından Gürcistan üzerinden Türkiye dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

HABER MERKEZİ