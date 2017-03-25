15 Temmuz darbe girişi sonrası devam eden gözaltı ve tutuklamalara yenileri eklendi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle Doğanşehir ilçesinde “ByLock” kullandığı tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

4 İLDEN TALİMAT GELDİ

Hatay, Mersin, Kars ve Çankırı’dan gelen talimatlar ile Malatya’da 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Hatay/İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı KOM Şube Müdürlüğü takibi ile 1 özel okul öğretmeni gözaltına alınırken, Mersin/Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY firarisi 1 muhasebeci de yakalandı ve sonrasında ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla müzahir şirket çalışanı 1 şahıs ile Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 1 özel yurt müdürü de gözaltına alındı.

“BYLOCK” KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

FETÖ/PDY terör örgütünün Malatya ayağında ise örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle “ByLock” kullandığı tespit edilen Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli 1 sözleşmeli öğretmen tutuklandı. Yine Malatya’da 2 öğretmen, İnönü Üniversitesi’nde görevli 1 psikolog, 1 Hukuk Fakültesi öğrencisi olmak üzere 4 şahıs gözaltına alındı. “ByLock kullandığı tespit edilen 1 psikolog ve 1 Hukuk Fakültesi öğrencisi olmak üzere 2 kadın tutuklandı. Diğer 2 öğretmen hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

TAHİR ÖZÇELİK