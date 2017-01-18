18 Ocak 2017 Çarşamba

Eylemci öğretmenler vazgeçmiyor!

Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden alınan 2 öğretmen ve 1 sağlıkçının eylemleri sürüyor. İzinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle her seferinde gözaltına alınan 3 kişiye, şimdiye kadar kesilen ceza 2 bin 500 liraya yaklaştı.

18 Ocak 2017 Çarşamba 11:38
Eylemci öğretmenler vazgeçmiyor!

  Geçtiğimiz 29 Ekim tarihinde OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan öğretmenler Erdoğan Canpolat, Özkan Karataş ve sağlıkçı Cengiz Uğurlu, ‘İşimi ve öğrencilerimi geri istiyorum’ sloganı ile her gün eylem yapıyor. KESK’e üye oldukları öğrenilen 3 isim, Emeksiz üst kavşağında ellerinde hazırladıkları döviz ile eylem yapıyorlar.

11 GÜNDÜR DEVAM EDİYORLAR
  Her seferinde eylemlerine başlar başlamaz polis ekiplerince izinsiz eylem yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 isim, emniyete götürülüp haklarında adli para cezası kesildikten sonra serbest bırakılıyorlar. 11 gündür aynı şekilde eylem yapıp ardından gözaltına alındıktan sonra para cezası ile bırakılan eylemciler, görevlerine geri iade edilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

  Bu arada her gün 227 TL idari para cezası kesilen eylemcilere, kişi başı şu ana kadar 2 bin 500 TL civarında ceza kesildiği öğrenildi.

İHA
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