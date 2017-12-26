26 Aralık 2017 Salı

Evinde ölü bulundu

90 yaşındaki bir vatandaş evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi incelenmek üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

26 Aralık 2017 Salı 11:13
Evinde ölü bulundu

  Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde evinde yalnız yaşayan Ahmet Abacı’dan (90) bir süre haber alamayan yakınları kapıyı açarak içeriye girdi. Yerde hareketsiz yatan Ahmet Abacı’yı gören yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde ve çevresinde çalışma gerçekleştirildi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Ahmet Abacı’nın cenazesi incelenmek üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
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