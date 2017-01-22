22 Ocak 2017 Pazar

Evde uyuşturucu operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir evde yapılan aramada 809 gram esrar maddesi ele geçirildi.

22 Ocak 2017 Pazar 12:05
Evde uyuşturucu operasyonu
  Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince H.Ç isimli şahsın ikametinde yapılan arama neticesinde 809 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında TCK 191 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.
Açıklamada, Malatya genelinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirlerine yönelik kararlı mücadelenin artarak devam edeceği belirtildi.
HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya HaberMalatyaHaber MalatyaMALATYA GÜNCEL HABERLERMalatya BusabahBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya