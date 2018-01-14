Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan ev eşyası yüklü Hasan Başar idaresindeki 02 AB 541 plakalı kamyonet, Gölbaşı- Malatya karayolu 23.kilometresinde hareket halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Kamyonet sürücüsü Başar, kamyoneti yol kenarına alarak alevlere müdahale etmeye başladı. Kamyonet sürücüsünün yaptığı müdahalelerin yetersiz kalması ile olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürülürken kamyonet ve içerisinde bulunan ev malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA