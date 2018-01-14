14 Ocak 2018 Pazar

Ev malzemeleri yüklü kamyonet yandı

Adıyaman’ın Gölbaşı-Malatya karayolu üzerinde seyir halinde bulunan içerisinde ev malzemeleri yüklü kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

14 Ocak 2018 Pazar 17:16
Ev malzemeleri yüklü kamyonet yandı

  Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan ev eşyası yüklü Hasan Başar idaresindeki 02 AB 541 plakalı kamyonet, Gölbaşı- Malatya karayolu 23.kilometresinde hareket halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Kamyonet sürücüsü Başar, kamyoneti yol kenarına alarak alevlere müdahale etmeye başladı. Kamyonet sürücüsünün yaptığı müdahalelerin yetersiz kalması ile olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda alevler söndürülürken kamyonet ve içerisinde bulunan ev malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
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