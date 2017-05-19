19 Mayıs 2017 Cuma

Eşini tüfekle vurdu

Hekimhan ilçesinde bir kişi eşini tüfekle ateş ederek ağır yaraladı. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

19 Mayıs 2017 Cuma 10:41
Eşini tüfekle vurdu

  Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi’nde yaşanan olayda şiddetli geçimsizlik nedeniyle çıkan aile içi kavgada 37 yaşındaki Hüseyin G. eşi 28 yaşındaki Leyla G.’yi pompalı tüfekle karnından ve kolundan yaraladı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi Leyla G. olay yerine gelen 112 ambulansı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli Hüseyin G. güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalanırken, hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
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