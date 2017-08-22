22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Eren Bülbül, unutulmuyor

16 yaşında hain bir saldırıda şehit düşen eren Bülbül’ü Malatyalılar unutmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan bir kuaför salonunun tanıtım kokteylinde kuaför çalışanları, Eren Bülbül için ‘İyi ki Varsın Eren’ yazılı tişörtler giyerek, ‘şehidimizi unutmayacağız’ mesajını verdiler.

22 Ağustos 2017 Salı 10:04
Eren Bülbül, unutulmuyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül, tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da unutulmuyor. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabından ‘Biri de çıkıp demiyor ki, Eren iyi ki varsın’ paylaşımını yapan ve şehit olduktan sonra tüm ülkeyi yasa boğan Eren Bülbül için Malatya’da kuaför salonu sahibi Şener Eroğlu, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurdelesini kestiği salonunun tanıtım kokteylinde şehit Eren’i unutmadı.

ŞEHİT EREN İÇİN VEFA ÖRNEĞİ

Eroğlu, gösterişli bir kokteyl yerine şehit Eren Bülbül için tişörtlerin üzerine ‘İyi ki Varsın Eren’ yazısını bastırarak, çalışanlarına giydirmeyi tercih etti. Kuaför salonu açmanın mutluluğunu bir yana bırakarak; genç şehit için vefa örneği gösteren kuaför Şener Eroğlu, amaçlarının Eren Bülbül’ü unutturmamak olduğunu söyledi. Kuaför salonunun açılışını daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını hatırlatan Eroğlu, kuaför salonunun tanıtımında şehit Eren’i unutmadıklarını dile getirdi. Eroğlu, terörü lanetleyerek, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti. Açılışa katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı davranıştan dolayı kuaför Şener Eroğlu’nu tebrik ederek, yeni salonunun hayırlara vesile olmasını diledi. 

İHA
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