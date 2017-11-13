13 Kasım 2017 Pazartesi

Engelli vatandaş maaşını kaptırdı

Malatya’da bankamatikten çekmek istediği maaşının yatmadığını düşünerek ATM’den ayrılan engelli vatandaş, çekmek istediği bin TL'yi kendisinden sonra gelen şahsa kaptırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:33
Engelli vatandaş maaşını kaptırdı

  Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’de meydana geldi. Bankanın güvenlik kamerasına da yansıyan olayda 48 Yaşındaki Tuncay Şahinoğlu, eşiyle birlikte bankadan maaşını çekmek için işlem yaptı. Maaşının yatmadığını düşünen Şahinoğlu, bankamatik kartını alarak ATM’den uzaklaştı. Şahinoğlu'nun bankamatikten ayrılmasının hemen ardından gelen parayı ise, sırada bekleyen diğer kişi aldı. İsmi belirlenemeyen şahıs, işlem yapmak istediği sırada gelen parayı çaktırmadan cebine indirdi. Parayı alan şahıs, kartını da alarak bankanın önünden ayrılıp, kayıplara karıştı.

GÖREVLİLER OLAYI ORTAYA ÇIKARDI
  Aynı zamanda yüzde 51 engeli de olan Şahinoğlu ise, tekrar gittiği bankamatikte maaşının halen hesabında bulunmadığını görmesi üzerine bankaya girerek, durumu sordu. Banka yetkililerinin parayı çektiğini söylemesi ile şok olan Şahinoğlu parayı almadığını söyledi. Paranın çekildiği saat ve bankamatikteki güvenlik kameralarını izleyen görevliler, olayı ortaya çıkardı. Şahinoğlu, parasının ne bankaya ne de kendisine iade edilmemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir aylık maaşının çalınmasıyla mağdur olduğunu ifade eden Şahinoğlu, parasını alan kişiye seslenerek, aldığı parayı getirmesi durumunda şikayetini de geri çekeceğini söyledi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahEngelli Vatandaş

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