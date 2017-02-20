20 Şubat 2017 Pazartesi

Emniyetten “torbacılara” darbe

Malatya polisi, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 13 kilo 493 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 18:39
Emniyetten “torbacılara” darbe
  Gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Malatya Emniyet müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokaklarda uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen çalışmalarda, 8 kilo 413 gram esrar maddesi ile 5 kilo 80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Açıklamada, "Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahıs hakkında 15 Şubat’ta operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucu, ekipler, toplam 66 paket satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam daralı 8 kilo 413 gram uyuşturucu kubar esrar maddesi, daralı 1 gram uyuşturucu plaka esrar maddesi, daralı toplam 5 kilo 80 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu ecstacy hap ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi. 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi" denildi.
İHA
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