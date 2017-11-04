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Emniyetten personellere eğitim

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliği için bazı personellere eğitim verdi.

03 Kasım 2017 Cuma 10:53
Emniyetten personellere eğitim

  İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla okullarda görev yapan özel güvenlik görevlileri ile üniversite ve KYK’da çalışan özel güvenlik personeli de dahil olmak üzere daha dikkatli ve duyarlı görev yapmalarının sağlanması amacıyla ilimiz dahilinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, üniversite ve KYK’da çalışan ‘350’ özel güvenlik görevlisine ‘terörle mücadele, narkotik suçlar ile mücadele, asayiş ve özel güvenlik’ konuları hakkında eğitim verilmiştir” denildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahEmniyetPersonelEğitim

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