Konuyla alakalı olarak Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 12/01/2017 tarihinde yapılan çalışmalarda H.E. isimli şahsın iş yerinde yapılan arama neticesinde 228 kutu içerisinde toplam bin 125 adet uyarıcı hap ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanun maddesi (gümrük kaçağı hap) suçundan adli işlem başlatılmıştır. İlimiz genelinde gümrük kaçağı malların yakalanmasına yönelik kararlı mücadelemiz Malatya halkından almış olduğumuz destekle artarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

İHA