24 Ağustos 2017 Perşembe

Açılış boş tribünler önünde

Emniyet, bilgilendirici broşür dağıtacak

Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı bilinçlendirmek amacıyla 4 bin adet broşür dağıtılacak.

24 Ağustos 2017 Perşembe 13:16
Emniyet, bilgilendirici broşür dağıtacak

  Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından 81 ilin Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı bilgilendirme broşürlerinin dağıtımına başlanacak.

2 FARKLI BROŞÜR OLACAK
  Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın bu tür konularda bilgi sahibi olmaları ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için İl Emniyet Müdürlüğümüz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirme işlemleri için 2 farklı broşürden toplamda 4 bin adet çoğaltılarak, Malatya ilimiz genelinde dağıtımı yapılacaktır” denildi.

HABER MERKEZİ
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