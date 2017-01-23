23 Ocak 2017 Pazartesi

Emniyet 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim görevlilerince 14 ve 15 Ocak’ta yapılan operasyonlar neticesinde yaklaşık 5 kilo uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

23 Ocak 2017 Pazartesi 18:15
Emniyet 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi
  Konuyla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz Narkotim görevlilerince ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 15/01/2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; bir şahsın ikametinde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 37 adet paketlenmiş halde satışa hazır vaziyette toplam daralı 4 kilo 882 gram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve toplam 24 adet dolu fişek ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs mahkemece tutuklanmıştır. Yine ilimiz üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; 14.01.2017 günü İlimiz giriş-çıkış noktalarında yapılan yol uygulaması ve kontroller esnasında bir yolcu otobüsünde yapılan arama neticesinde daralı 1 kilo 120 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, 3 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İHA
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