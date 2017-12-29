2 çocuk babası emekli matematik öğretmeni Sami Çetindağ (61), 14 Aralık'ta 23 BR 381 plakalı otomobiliyle evinden çıktı. Eve geri dönmeyen Çetindağ’a ulaşamayan aile, polise haber verdi. Polisin yaptığı çalışmada Çetindağ'ın en son saat 14.00 sıralarında Keban Çırçır Şelalesinden aracıyla Elazığ’a seyir halindeyken MOBESE kamerasında görüldüğü belirlenerek arama çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Çetindağ'ın otomobili 16 Aralık'ta Çemişgezek feribot iskelesi yakınlarında bulundu. Bunun üzerine bölgede Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliği ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama yaptı. Bir sonuç alınamayınca, geçtiğimiz günlerde Malatya yolu üzerinde Karakaya Barajı'nda 4 gün arama yaparak kayıp bir kızın su altında cansız bedeninin tespit eden "ROV" cihazı ile aranması talep edildi.

Deniz Kuvvetleri de daha önceki görevi nedeniyle Elazığ'da bulunan "ROV" cihazını 15 kişilik ekip ile birlikte öğretmenin aracının bulunduğu bölgeye gönderdi.

TSK’DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada ise, "14 Aralık 2017 tarihinden itibaren kayıp olduğu ve Keban baraj gölü havzasına atlayarak intihar etmiş olabileceği değerlendirilen vatandaşımızın naaşının bulunabilmesi maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 14 Birinci Sınıf Dalgıç ve bir Dalış Tabibinden oluşan bir Sualtı Arama Kurtarma Timi 23 Aralık 2017 tarihinden itibaren görevlendirilmiştir. Arama bölgesi derinliğinin 40 metreden daha derine ulaşması nedeniyle görevlendirilen söz konusu Arama Kurtarma Timi, yüzer platform üzerinde konuşlandırılan Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) vasıtasıyla arama faaliyetlerine başlamıştır" denildi.

İHA