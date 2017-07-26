Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullananların da olduğu 13 şüpheli belirlendi.

AKTİF VE İHRAÇ EDİLMİŞ KAMU ÇALIŞANLARI

Bunun üzerine Elazığ merkezli Şanlıurfa ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu çalışanlarının da olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA