23 Ocak 2017 Pazartesi

Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga

Malatya’da gece yarısı bir eğlence mekanından çıkan gruplar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hafif yaralandı.

23 Ocak 2017 Pazartesi 12:15
Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga
 Olay, gece saat 02.00 sıralarında Büyük Hüseyinbey Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanından çıkan tarafların tartışması kavgaya dönüştü ve silahlar çekildi. Cezmi Kartay Caddesi ve Akıl Sokak'ta devam eden kavgada 1 kişi açılan ateş sonucu hafif yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.
Şüpheliler olaydan sonra kaçarken olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri olayda kullanılan bir adet silaha el koyarken kaçan 2 kişinin ise kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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