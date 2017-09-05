05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

“Dur” ihtarına uymadı, vuruldu

Malatya-Elazığ karayolunda polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan traktör sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerine tüfek doğrultunca ayağından vuruldu. Yaralı şüpheli, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

05 Eylül 2017 Salı 10:40
“Dur” ihtarına uymadı, vuruldu

  Edinilen bilgiye göre, Elazığ karayolu doğu girişi polis kontrol noktasında M.G. idaresindeki 44 KL 774 plakalı traktör, ‘dur’ ihtarına uymadı. Şehir merkezine kadar polisle kovalamaca yaşayan şüphelinin kullandığı traktör, Atatürk Caddesi üzerinde ekip araçları tarafından sıkıştırılarak durduruldu. Sıkıştırma sırasında bazı ekip araçlarında hasar oluştu.

“DEAŞ KAÇIRACAK” İDDİASI
  Polis ekiplerine av tüfeği doğrultan saldırgan, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G.'nin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde daha önce tedavi gördüğü, evden 'DEAŞ annemi babamı kaçıracak' diyerek çıktığı iddia edildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya