Edinilen bilgiye göre, Elazığ karayolu doğu girişi polis kontrol noktasında M.G. idaresindeki 44 KL 774 plakalı traktör, ‘dur’ ihtarına uymadı. Şehir merkezine kadar polisle kovalamaca yaşayan şüphelinin kullandığı traktör, Atatürk Caddesi üzerinde ekip araçları tarafından sıkıştırılarak durduruldu. Sıkıştırma sırasında bazı ekip araçlarında hasar oluştu.

“DEAŞ KAÇIRACAK” İDDİASI

Polis ekiplerine av tüfeği doğrultan saldırgan, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.G.'nin Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde daha önce tedavi gördüğü, evden 'DEAŞ annemi babamı kaçıracak' diyerek çıktığı iddia edildi.

İHA