23 Şubat 2017 Perşembe

Dosya mahkemeye gitmeden çözülüyor

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen arabuluculuk uygulaması sayesinde binlerce dosyanın mahkemeye gitmeden çözüme kavuşturulduğu belirlendi.

23 Şubat 2017 Perşembe 10:17
Dosya mahkemeye gitmeden çözülüyor

  2013 yılında başlanan uygulamada, 8 bin 648 başvurudan 8 bin 64'ünün mahkemeye gitmeden anlaşmayla sonuçlandığı saptandı. Bir başka deyişle arabuluculuk için başvuranların yüzde 93’ünün sorunlarını çözerek mahkemeye gitmekten vazgeçtiği tespit edildi.

 VATANDAŞLAR TERCİH EDİYOR
  Yaklaşık 10 binden fazla arabulucunun bulunduğu Türkiye’de; başvuruların en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri ve Mersin illerinden yapıldığı tespit edildi. Arabuluculuk uygulaması için gelen başvuruların yüzde 87 ile en çok işçi işveren uyuşmazlıkları hakkında olduğu görüldü. Bunun yanı sıra nafaka, tapu iptali, kira alacağı ve miras taksimi gibi konularda da vatandaşların arabulucuları tercih ettiği belirlendi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya