2013 yılında başlanan uygulamada, 8 bin 648 başvurudan 8 bin 64'ünün mahkemeye gitmeden anlaşmayla sonuçlandığı saptandı. Bir başka deyişle arabuluculuk için başvuranların yüzde 93’ünün sorunlarını çözerek mahkemeye gitmekten vazgeçtiği tespit edildi.

VATANDAŞLAR TERCİH EDİYOR

Yaklaşık 10 binden fazla arabulucunun bulunduğu Türkiye’de; başvuruların en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri ve Mersin illerinden yapıldığı tespit edildi. Arabuluculuk uygulaması için gelen başvuruların yüzde 87 ile en çok işçi işveren uyuşmazlıkları hakkında olduğu görüldü. Bunun yanı sıra nafaka, tapu iptali, kira alacağı ve miras taksimi gibi konularda da vatandaşların arabulucuları tercih ettiği belirlendi.

HABER MERKEZİ