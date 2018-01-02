02 Ocak 2018 Salı

Dört araca birden çarptı

Malatya’da yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında da 1 kişi yaralandı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.

02 Ocak 2018 Salı 11:05
Dört araca birden çarptı

  Paşaköşkü Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’nde kent merkezi istikametine seyir halinde olan Dilaver Çapık idaresindeki 44 EB 304 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu biri seyir halinde üçü park halinde olan 4 araca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazda yaralanan otomobil sürücüsü Dilaver Çapık ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın şiddeti ile park halindeki araçların bir kısmının hurdaya döndüğü kaza sonrası itfaiye ekipleri herhangi bir yangının meydana gelmemesi için araçlarda inceleme yaptığı kazayla ilgili polis ekiplerinin başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

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