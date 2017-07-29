29 Temmuz 2017 Cumartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Doğalgaz borusu patladı faciadan dönüldü

Malatya'da belediye ekiplerince yürütülen altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu, kısa süreli panik yaşandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:00
Doğalgaz borusu patladı faciadan dönüldü
  Edinilen bilgiye göre, Orduzu Mahallesi Recai Kutan Caddesinde belediye ekiplerinin yaptığı altyapı çalışması esnasında doğalgaz borusu patladı. Doğalgaz borusunun patlaması ile gaz sızıntısı başlarken durum itfaiye ve doğalgaz ekiplerine bildirildi.
Kısa sürede bölgeye gelen ekipler olası bir patlamaya karşılık çevrede önlem alırken Doğalgaz Acil Yardım ekipleri ise vanayı kapatarak gaz akışını kesti. Patlama esnasında doğalgazın alev almaması olası bir faciayı da önlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya