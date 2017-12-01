01 Aralık 2017 Cuma

DİKKAT! AKILLI KAVŞAK!

Malatya Büyükşehir Belediyesi kent trafiğindeki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Bugüne kadar iki kavşakta uygulamaya konulan Akıllı Kavşak Sistemi 15 kavşakta daha hayata geçirildi. “Peki, akılı kavşak sistemi nedir?” dediğinizi duyar gibiyiz. İşte ayrıntılar…

01 Aralık 2017 Cuma 10:47
DİKKAT! AKILLI KAVŞAK!

  Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde trafik sıkışıklığının yaşandığı kavşaklarda, sorunların çözümü için çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından daha önce 2 kavşakta uygulamaya konulan Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi uygulaması diğer kavşaklarda da uygulanmaya başlandı.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de bazı illerde uygulanmakta olan ve olumlu sonuçlar alınan Akıllı Kavşak Sisteminin kentte 15 kavşakta daha uygulamaya konulduğu belirtildi. 

AKILLI KAVŞAK NASIL ÇALIŞIYOR?
  Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi ile kavşaklar trafik yoğunluğuna göre yönetiliyor. Kavşaklarda bulunan her yön için birer kamera sistemi yer alırken, trafiğin yoğun olduğu yöndeki yeşil ışık daha uzun süre yanıyor. Böylece kavşak genelinde araçların ortalama bekleme süresi en aza indirilmiş oluyor.  

AKILLI KAVŞAK’IN AVANTAJLARI
  Akıllı Kavşak Kontrol Sistemi ile yol kapasitelerinin yüksek verimlilik sağlaması, sürücü ve yaya trafik güvenliliğinin arttırılması, emisyon salınım oranlarının düşürülmesi, yakıt - yedek parça harcamalarının ve bekleme sürelerinin azaltılması, itfaiye araçları, ambulans gibi araçlara geçiş üstünlüğünün verilmesi, sinyalizasyon faz düzenlemesinin otomatik yapılması, yeşil dalga uygulamasına imkan sağlanması gibi faydalar sağladığı belirtildi. Ayrıca 2018 yılı içerisinde Malatya genelinde, 20 adet kavşağın daha bu sisteme dâhil edilmesinin planlandığı kaydedildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAKILLI KAVŞAK

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