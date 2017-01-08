08 Ocak 2017 Pazar

DENETİMLER SÜRÜYOR

1 Aralık 2016’da başlayan, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması için Malatya’da sıkı kontroller sürüyor.

08 Ocak 2017 Pazar 11:35
DENETİMLER SÜRÜYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamalarda kar yağışının yeniden başlaması beklenirken, kar lastiği denetimlerini artıran trafik ekipleri, kış lastiği olmayan yük ve yolcu araçlarına göz açtırmıyor. Vatandaşların güven içinde yolculuk edebilmesi için sık sık denetim yapan trafik polisleri, kış lastiği ve karlı yollarda zincir takmayan sürücülere de idari para ve trafikten men cezası uyguluyor.

 ŞOFÖRLER DE MEMNUN
  Edinilen bilgiler ışığında, yapılan denetimlerde araçların çoğunun kış lastiği taktığını ve kurallara uygun şekilde seyahat ettikleri öğrenildi. Araç şoförleri de, kış lastiği olmazsa karlı yollarda araç sürülemeyeceğini ifade ederek, uygulamadan memnun olduklarını belirttiler. Öte yandan araç sahipleri, kış lastiği uygulamasının zorunlu olması ve güvenli yolculuk yapma dolayısı ile araçlarına kış lastiklerini taktırmaya devam ediyorlar.

MUTLU SARIGÜL
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