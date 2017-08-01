Kaza, 28 Temmuz günü Yıldızeli ilçesi yakınlarında Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Malatya’nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön bilgi levhası direğine çaptı.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Kazada sürücü Sezgin, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile oğlu 6 yaşındaki Asrın Sezgin yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Sezgin, hayatını kaybetti. Kaza sonrası Sezgin'in ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan oğlu Asrın Sezgin, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakımı’na alındı. Yoğun bakım ünitesinde olan Asrın Sezgin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.









İHA