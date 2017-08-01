01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Dekanın oğlu, hayata gözlerini yumdu

Geride bıraktığımız günlerde feci bir kaza geçirerek hayatını kaybeden Malatya’nın Pütürge ilçesi doğumlu ve Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin de, hastanede hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2017 Salı 11:54
Dekanın oğlu, hayata gözlerini yumdu

  Kaza, 28 Temmuz günü Yıldızeli ilçesi yakınlarında Direkli-Bedirli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Malatya’nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön bilgi levhası direğine çaptı.

YOĞUN BAKIMDAYDI
  Kazada sürücü Sezgin, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile oğlu 6 yaşındaki Asrın Sezgin yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Sezgin, hayatını kaybetti. Kaza sonrası Sezgin'in ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan oğlu Asrın Sezgin, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakımı’na alındı. Yoğun bakım ünitesinde olan Asrın Sezgin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İHA
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