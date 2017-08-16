Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz bilinmeyen bir otomobil yine sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen bir çapa motoruna çarptı. Kazada, çapa motorunun sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Otomobildeki anne, baba ve 13 yaşındaki çocuklarının durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA