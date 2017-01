Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından ifadesi alınan Adem Huduti, darbe gecesini konutuna 23.00 sularında gelen ve 2. Ordu’da görevli olan Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve Tuğgeneral Zeki Karataş ile Kurmay Albay Bahadır Erdemli ve Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya’dan öğrendiğini söyledi.

AZ RÜTBELİ ASKER KİŞİLERE GÖREV…

Huduti savcılık ifadesinde, “Bahadır Albay bana 2 adet dosya uzattı, dosyalarda 2 farklı evrak vardı. Birisi kuvvetlerin sorumluluğunu alacak kişileri gösteren bir belgeydi, diğeri ise sıkıyönetim komutanlarının yönetimini gösteren büyük hacimli bir evraktı. Orada her iki dosyayı açıp okudum, usul ve esas olarak askerliğe uymayan yanlış kişilerce ve küçük rütbelerce imzalanmış evraklar olduğunu gördüm. İkinci hacimli evrakı açtığımda ise sıkıyönetim komutanlarının yönetimini gösterir bir listeydi, ancak listeyi kontrol ettiğimde il ve ilçe bazındaki sıkıyönetim komutanlığı listesinde 1402 Sayılı yasada belirtilen rütbelerin daha altındaki makamlara sıkıyönetim komutanlığı ve komutan yardımcılığı görevi verildiğini gördüm. Bir örnek verecek olur isem; korgeneral unvanından aşağı sıkıyönetim komutanlığı görevi verilemez ancak buradaki düzenlemelerde daha az rütbeli asker kişilere bu görevin verildiğini fark ettim. Zira tuğgeneral rütbesindeki bir kişinin orgeneral rütbesindeki bir kişiye görev vermesi mümkün değildir. Ayrıca söz konusu belgedeki imzalar da bu nedenle geçersizdir. Bu tür bir belgeyi ancak genelkurmay başkanı veya 2. başkanı imzalar. Kanunsuz emir olmayacağı için uygulanmaz. Bunun üzerine birlikte karargaha geçtik” dedi.

“NOT DÜŞTÜM”

Huduti ifadesinde Karargaha geçtiğinde her iki belgenin üzerlerine kanunsuz olduğunu belirterek not düştüğünü söyledi. Huduti savcılık ifadesinde, “Tafix denilen askeri sistemler üzerinden doğrudan birlik komutanlarıma bağlandığım hattı kullanmak sureti ile Van Jandarma Asayiş Kolordu komutanı ve Diyarbakır 7. Kolordu komutanı ve Adana 6. Tümen Komutanını telefonum ile odamdan aradım. Aradığım şahıslar 2. Ordu' ya bağlı tüm tugay, hudut birlikleri ve alayların bağlı bulunduğu birliklerdir, yani 2. Ordu’nun has birlikleridir. Söz konusu birlik komutanlarına böyle bir emir geldiğini ancak bunun uygulanmayacağını, hiçbir aracın birliklerden çıkartılmayacağını, hiçbir helikopter ve uçağın kaldırılmayacağını, birliklerin kışlalarda kalması gerektiğini, birliklerine sahip olmalarını, herhangi bir helikopter ve uçak kaldırma gibi bir durum söz konusu olduğunda mutlaka benim emrim ve iznim ile kalkabileceğini kendilerine bildirerek alt komutanlıklarıma bu emrin tebliğ edilmesini istedim” şeklinde konuştu.





DARBE GECESİ…

Adem Huduti darbe gecesi Genelkurmay Başkanlığı’nı aradığını belirterek yapılan bütün görüşmeleri not defterine kayıt ettiği ifade etti. Darbe gecesi Genel Kurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı aradığını belirten Huduti, “Sıralı amirlerim olarak durumu kendilerine iletmek ve durumu sormak için öncelikle Kara Kuvvetleri Komutanı ve Kurmay Başkanını, bunlara ulaşamayınca bilahare Genelkurmay 2. Başkanı ve Genelkurmay Başkanımı aradım. Onlardan da cevap alamayınca Karargahta personel başkanı olan Korgeneral İlhan Talu’yu aradım, ona ulaştım. Durumu kendisine anlatarak komutanlarımı aradığımı ancak ulaşamadığımı, ne olup bittiğini sordum. Kendi birliğim ile ilgili de bilgi verdim. Aslında benim küçük bir not defterim vardır, bunu günlük olarak önemli olayları kayıt ederim, bilgi aktarmak için ve olayları kontrol etmek için kullandığım bir yöntemdir. Zaman zaman bunu emir subayıma veya özel kalem müdürüme veririm. İş yoğunluğu sırasında verdiğim talimatları yazarlar. Dolayısı ile bu defterde üçümüzün de el yazısı mevcuttur. Bunların bir kısmını da bu deftere not ettim, ancak şu anda bu defter kimdedir, bilmiyorum” dedi.

TUĞGENERAL, ALBAYDAN EMİR ALIYORDU

Huduti, ifadesinde, makam odasında olduğu sırada tuğgeneralin albaydan emir aldığını kaydetti. Huduti savunmasında, “Darbe gecesi bir ara kapı açıldığında Tuğgeneral Zeki Karataş’ın ve Kurmay Yüzbaşı Kemal Keskin’in ellerinde uzun namlulu tüfekler ile dışarıda beklediklerini gördüm. Koridordaki ayak seslerinden de içeride 15-20 kişilik bir grubun bulunduğunu değerlendiriyorum. Şunu ifade etmek isterim; maalesef benden emir alacak konumda olan 2 tuğgeneral, kurmay albay olan Bahadır Erdemli’den emir alıyorlardı ve onun emri üzerine hareket ediyorlardı” sözlerini kaydetti.

TAHİR ÖZÇELİK