Dabakhane Mahallesi, Ekmekçi Sokak’ın bir oto park olarak kullanılmasını, uzun zaman önce dile getirmiş, orada bulanan esnafların şikâyetlerine kamuoyuna duyurarak ilgili Belediyeyi göreve çağırmıştık. Onca geçen zamana rağmen Belediyenin görevine yapmamasını fırsat bilen araç sahipleri ise araçlarını sokağa park etmeye devam ettiler. Dün ise Ekmekçi Sokak’ta fenalaşan bir vatandaşa ilk müdahale için gelen 112 ambulans ekipleri araçların usulsüz sokak ortasına park edilmesi nedeniyle dakikalarca hastaya müdahale edemedi. Ekipler, ancak araç sokaktan çıktıktan sonra hastaya müdahale edebildiler.

Ambulansın sokağa girememesi nedeniyle ilgili Belediyeye ateş püsküren vatandaşlar ise, sokaktaki araç parkının ne zamana kadar devam edeceğini sordular.

AMBULANS, BEKLEMEK ZORUNDA KALDI

Vatandaşlar, “Bir vatandaş fenalaştı ve 112 ekipleri sokağa kadar geldiler. Ancak ambulans sokağa usulsüz park edilen araçlar yüzünden hastaya gidemediler. Ancak ekipten bir görevli yürüyerek hastaya ulaştı. Ambulans ise araçların sokaktan çıkmasını bekledi. Bugün bir hasta oldu ambulans sokağa giremedi yarın bir yangın olduğu zaman itfaiye aracı nasıl sokağa girecek bunu sormak gerekiyor. Bizler bu sokaktaki araçlar nedeniyle sokakta yürüyemiyoruz. Araçların arasından dahi geçemiyoruz. Belediye buna bir önlem almalı” diye konuştular.











MUTLU SARIGÜL