Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cumhurla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya gelecek olmasını fırsat bilen Malatyalılar, kent için ve kayısı için bazı isteklerde bulundular. BUSABAH’a konuşarak isteklerini dile getiren vatandaşlar; yollardan taşımacılığa, sudan altyapıya kadar birçok konudan bahsettiler.

DEMİR: HER TARAF HARABE

Vatandaşlardan Mehmet Demir, yollarının çok kötü olduğunu söyledi. Demir, Çarmuzu yolunun 3 yıldır harap olduğunu hatırlatarak, “Her taraf harabe olarak kaldı. Yalnız Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Bugün başladılar o yolu yapmaya. O da Cumhurbaşkanı geliyor diye. Malatyamız güzel ama daha güzel olursa çok iyi olur. 2 elim kanda da olsa mitinge gideceğim” dedi.

KOÇYİĞİT: TÜM ARAZİLER BOŞ

Cumhurbaşkanından üreticilere destek verilmesini isteyen Turan Koçyiğit isimli vatandaş ise, “Desteklemelerin hemen hemen hepsini aldım ve şimdiye kadar hiçbir sıkıntım olmadı. Biraz daha çevreye duyarlılık olursa çok daha güzel olacak. Malatya’da sadece çevresel problemler var. Ayrıca Malatya’nın biraz tarımda öne çıkması gerekiyor. Tüm araziler boş. Bunlara destek verilmeli. Ağaçlandırmalar yapılmalı. Farklı ürünler yetiştirilmeli. Çalışanlar ödüllendirilsin ki, daha çok üretim yapılabilsin” ifadelerini kullandı.

ENEÇ: HER TARAF KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Altyapıdan dolayı problem yaşadıklarını belirten Yunus Deneç isimli vatandaş ise, aynı zamanda Malatya’da yaşanan su problemini dile getirdi. Deneç, “Cumhurbaşkanımızdan şahsi bir beklentimiz yok. Malatya adına belediyemize bazı mesajlar verse ve bazı şeyleri düzeltse bizim için çok iyi olur. Toplu araçların fiyat tarifesinin artması kötü oldu mesela. Altyapı sorunundan dolayı araçla bir yerden bir yere gidemiyorsunuz. Arabamız bu problemden dolayı hasar aldı ve 3 bin lira hasar parası verdik. Hiçbir yere gidemiyoruz. Her taraf köstebek yuvası gibi. Çalışmadan dolayı bir yolun kapatılmasına saygı duyuyoruz ama diğer bir yolu açabilirler. 3 yolu da kapatmanın ne anlamı var ki? Biz ev aldık. Müteahhit oturma izni vermedi ve suyu 3 ay falan kullandık. Dağdan çıkarılan suya 6 lira ceza ödedik. El insaf! Dağdan bedavaya çıkartılan suyu bize 6 lira cezayla ödettiler. Bu suyu bulamayanlar da var. Bu gibi problemler insanı belediyeden soğutuyor” diye konuştu.

ERDEM: İŞLERİMİZ TAMAMIYLA DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilik yaş sınırının kaldırılmasını isteyen Sedat Erdem isimli esnaf ida, “15 Temmuz olaylarından dolayı işlerimiz tamamıyla düştü. Biz ise bu konuda neler yapabileceğimizi bilmiyoruz. Bu yönden oldukça mağduruz. Bu konuda bize yardımcı olunursa seviniriz. Ayrıca Cumhurbaşkanımız emeklilik yaş sınırını kaldırsın. 65 yaşından sonra emekli olunur, ölelim daha iyi” ifadelerini kullandı.

KOYUTÜRK: MALATYA İÇLER ACISI

Malatya’nın halinin içler acısı olduğunu savunan Mehmet Koyutürk isimli esnaf ise, “Benim esnaf olarak bir beklentim yok. Ancak bir Malatyalı olarak Cumhurbaşkanımızdan bir beklentimiz var. Malatya’nın hali içler acısı. Sularımız akmıyor. Doğru dürüst yollarımız yok. Bu konuyla ilgilenirlerse sevinirim. Biz kendi adımıza zaten çalışıyoruz. Bizim sadece beklentimiz hizmet. Otobüslerimiz özelleşti, vatandaşlar üst üste yolculuk yapıyor. Biz Dilekliler olarak eski otobüslerimizi arıyoruz. Bir durakta bir kişi araçtan inecek olsa herkes inmek zorunda kalıyor. Böyle bir hizmet olamaz. Biz eski 302’lerimizi istiyoruz” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL