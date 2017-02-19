19 Şubat 2017 Pazar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MALATYA'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya geldi.

18 Şubat 2017 Cumartesi 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’ya geldi
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ziyaretinin ardından havayoluyla Malatya’ya geldi. Saat 16.40’ta helikopterle kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar, Taha Özhan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır karşıladı.
Otobüsle miting alanına giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman zaman otobüsü durdurarak çocuklara satranç takımı dağıttı.
İHA
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