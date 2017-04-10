10 Nisan 2017 Pazartesi

Çoban’ı yıldırım çarptı

Hekimhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir çoban yaralandı. Yaralı çoban İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı.

10 Nisan 2017 Pazartesi 10:27
Çoban’ı yıldırım çarptı

  Edinilen bilgiye göre, Hekimhan ilçesi Taşoluk Mahallesi’nde çobanlık yapan 46 yaşındaki Cemal Doğan sürüyü otlatırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine giden Malatya UMKE ve 112 ekipleri yaralı çobana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çobanın biran önce hastaneye kavuşturulması için bölgeye Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı yönlendirildi. Yaralı çoban daha sonra helikopter ambulans ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak. tedavi altına alındı.

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 10 Nisan 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Nisan 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya