Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yarımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Parti binasında düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer, CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Ahmet Küçükşahin ve partililer katıldı. Gündemle alakalı konuşan Milletvekili Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

Birkaç günden beri partili arkadaşlarıyla birlikte ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Milletvekili Ağbaba, yoğun programlar yaptıklarını söyledi.

PROGRAMLARDA BULUNACAĞIZ

“Dün Akçadağ, Yeşilyurt, Yazıhan ve Darende ilçelerini ziyaret ettik. Yine ileriki günlerde diğer ilçelerimizi ziyaret ederek programlarda bulunacağız” diyen Milletvekili Ağbaba, şunları kaydetti:

“Önemli bir sürece giriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin rejiminin değiştirilmemesi için herkese düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Malatya birkaç yıldan beri açılışlarını çifter yapıyor. Eskiden temel atmalar ikişer kez yapılırdı. Şimdi açılışlar ikişer, üçer kez yapılıyor. Biliyorsunuz devlet hastanesi iki kez açılmıştı. Açılışta artık nereyi açtıklarını söylemiyorlar.”

BİZ DE DESTEK İSTEYECEĞİZ

Milletvekili Ağbaba, “Biz de kampanya yapacağız ve bizler de hem Büyükşehir Belediyesinden hem Battalgazi hem de Yeşilyurt Belediyesinden aynı istatistikleri isteyeceğiz. ‘Evet, kampanyasına verdiğiniz desteği Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımızla bizler de istiyoruz’ diyeceğiz. Niye istemeyelim? Bizim hakkımız değil mi? Bu memlekette CHP’liler de, AKP’liler de, MHP’liler de vergi veriyor. ‘Miting zamanı ulaşımı bugün ücretsiz yapın’ diyeceğiz. Odalara söyleyeceğiz, bazı meslek örgütlerine söyleyeceğiz. Bir meslek örgütünün görevi bir siyasi partinin kuyruğuna takılıp yandaşlık yapmak değildir. O kuruluşların görevi kendi üyelerinin haklarını korumaktır. O odada her siyasi partiden üye var. Maalesef devletin çivisi çıkış durumda” ifadelerine yer verdi.

ÇİÇEKLE ‘EVET’ YAZIYORLAR

Türkiye’nin çivisinin çıktığını savunan Ağbaba, “Ben Cumhurbaşkanının Malatya’ya gelmesinden mutluyum. Ama park ve bahçeler çok çiçek dikti. Her tarafa çiçek dikti ama çiçekleri bir günlüğüne diktiler. Kış günü çiçek dikiyorlar. Çiçekle ‘Evet’ yazıyorlar. Çiçekler kuruyor. Kamu kurumlarının önüne yazıyorlar. Ben arkadaşlarıma söylüyorum, bizim etkinliklerimiz olduğunda biz de yazdıracağız. Belediye, babalarının çiftliği değil. Sayıştay raporlarına göre Büyükşehir Belediyesindeki usulsüzlükleri görüyorsunuz. Büyükşehir Belediyesindeki harcamadaki düzensizliği görüyorsunuz. Türkiye’nin en düzensiz, en kötü belediyesi Büyükşehir Belediyesi. Hepimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir kışlasının önüne belediye yazı yazıyor. Asker hepimizin askeri, Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizin Türk Silahlı Kuvvetleri… Maalesef Türkiye’nin çivisi çıkmış durumda. O çiçeklerin hesabını soracağız” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL