Malatya’da 16 Ekim günü Salköprü Mahallesi Arkadaş Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta yaşanan olayda, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu işletmeci Murat Uçkan (34) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından çok yönlü inceleme başlatan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için titiz bir çalışmaya imza attı.

Faili meçhul cinayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, olayın yaşandığı adrese giden tüm sokak ve caddelerdeki ikamet, iş yeri ve MOBESE kameraları ile bölgede o saatte seyreden özel araç ve belediye otobüslerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

BİN SAATE YAKIN GÖRÜNTÜ İZLENDİ

600 adet kameranın yaklaşık bin saate yakın görüntüsünü izleyen ekipler, olayın şüphelileri olarak Z.E., S.T., B.K. ve G.K.’nın kimliğine ulaştı. Şüphelilerin 3’nün İstanbul’da, 1’inin ise Bursa’da olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Malatya’dan İstanbul ve Bursa’ya giden özel ekip, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon ile 4 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Kasten yaralama ile uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma suçlarından çok sayıda sabıkası bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak Malatya’ya getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. adli kontrol kararı ile bırakılırken diğer şüpheliler Z.E., S.T. ve G.K. ise m tutuklanarak Malatya E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan bu olayın aydınlatılması ile birlikte Malatya’da faili meçhul kasten adam öldürme olaylarının tamamının faillerinin tespit edilerek yakalandığı ve adalete teslim edildiği bildirildi. Son 3 yıla ait cinayet istatistiklerine bakıldığında ise kentte toplam 36 kasten adam öldürme olayının yaşandığı ve tamamının faillerinin yakalandığı belirtildi.

İHA