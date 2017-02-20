CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba gündemi değerlendirdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gündeme dair açıklamalarda bulundu.
20 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
CHP Malatya İl Teşkilatında İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetimle birlikte basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya’da gerçekleştirdiği toplu açılış törenini eleştirdi. Toplu açılışı yapılan eserlerin daha önce de açıldığını ileri süren Ağbaba, "Eskiden temel atmalar ikişer kez oluyordu şimdi açılışlar ikişer, üçer kez oluyor. Devlet Hastanesi birkaç kez açılmıştı, şimdi artık nereyi açtıklarını söylemiyorlar. Cumhurbaşkanı en son 10 ay önce Malatya’ya gelmişti, o gün de toplu açılış töreni yapmıştı” diye konuştu.
CHP olarak hangi eserlerin açıldığını merak ettiklerini ifade eden Ağbaba, “Eskiden hayali ihracat vardı, şimdi hayali açılışlar yapılıyor. Trafo açmışlar, Cumhurbaşkanına yapılan halı sahayı açtırıyorlar. Dünya, Mars’a adam gönderirken, bizler trafo açıyoruz. Malatya’mıza hayırlı olsun. Tabi bunlar komedi, bunlar yapılırken hem valiliğin, kamu kurumlarının hem de yerel yönetimlerin yani belediyelerin her türlü imkanları kullanılıyor. Yarın biz de kampanya yapacağız Malatya Büyükşehir Belediyesinden, Battalgazi Belediyesinden, Yeşilyurt Belediyesinden aynı şeyleri yazılı olarak isteyeceğiz. ‘Evet kampanyasına verdiğiniz desteği biz de istiyoruz’ diyeceğiz. Yazılı olarak bu beyefendilerden aynı şeyleri isteyeceğiz, bizim hakkımız değil mi, gideceğiz onlardan bu haklarımızı isteyeceğiz. Ulaşımı ücretsiz yapmalarını isteyeceğiz. Odalara, meslek örgütlerine söyleyeceğiz. Meslek örgütlerinin görevi bir siyasi partinin kuyruğuna takılıp, kuyruğunda yandaşlık yapmak değildir. Görevleri kendi üyelerinin haklarını korumaktır” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanının Malatya’ya gelmesinden mutlu olduğunu kaydeden Ağbaba, “Park ve bahçelere çiçekler dikildi ama çiçeğin ömrü bir gün. Kış günü çiçek dikiyorlar ‘evet’ yazıyorlar. Çiçekle ‘evet’ yazıyorlar, çiçekler kuruyor. Kamu kurumlarının önüne yazıyorlar. Ya gidip biz de yazacağız oraya, biz de etkinliğimiz olduğunda yazacağız. Belediye babalarının çiftliği değil” dedi.
Bazı kamu kurumlarının Varlık Fonuna devredilmesini de eleştiren Ağbaba, bu işin takipçisi olacaklarını belirtti. Türkiye’nin dış politikasının tamamen çökmüş durumda olduğunu ileri süren Ağbaba, “Türkiye tam bir ateş çemberine atılmış durumda. Bir tarafta Suriye’de askerlerimiz şehit oluyor, bir tarafta hiç olmamamız gereken bir yerde 70’e yakın askerimiz şehit oldu. Genelkurmay Başkanı nerede, Cumhurbaşkanıyla geziler yapıyor, pozlar veriyor. Maalesef esir edilmiş bir Genelkurmay Başkanı var. Esir edilip, o koltukta oturan kimse yok. Bu hepimize hakarettir. Genelkurmay Başkanı siyasetin içine girmiş, kampanyanın bir parçası olmuş, onbaşıyı çavuş yapamayan bir konumdadır. TSK’nın başında bir gün bile durması hepimiz için ayıptır, züldür, o koltuktan derhal istifa etmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
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