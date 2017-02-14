Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Bank Asya’da kendi şirketleri adına açılan usulsüz krediler nedeniyle iflas eden Doğan Arıtık isimli iş adamı tarafından acılan dava 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenen bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Cumhuriyet Savcısı Musa Erdem Altınhalka tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada Malatya Bank Asya Şube Müdürü Metin K. hakkında 72 yıla kadar ceza istendi.

Savcı Altınhalka tarafından hazırlanan mütalaada, Banka Müdürü Metin K.’nın, müşteri hesabından 3 bin 260 TL parayı alarak kendi kredi kartı borcunu ödediği tespit edildi. Öte yandan banka teftiş sırasında muhasebe kayıt defterinin ibraz edilemediği ortaya çıktı.

RAPORLARLA TESPİT EDİLDİ

Savcılık tarafından istenen bilirkişi raporlarında ise sanık Y. A. ile şube müdürü olan sanık Metin K.,'nın fikir ve eylem birliği yaptıkları, sahte fatura fotokopisi kullanarak adı geçen firma adına usulsüz şekilde belirtilen krediyi kullandırmak suretiyle Bank Asya tüzel kişiliğine karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri, (2) ve (4) numaralı olaylarda ise sanıklardan Y.A.,'nın cezai sorumluluğunun "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında olduğu kanaate varılır iken, sanık Metin K.'nin usulsüz olarak kullandırılan krediden maddi menfaat temin ettiğinden, eyleminin "rüşvet" suçunun unsurlarını oluşturduğu kanaatine varıldığı, kredi borcunun geç ödenmesi ve adı geçen şirketin tüzel kişiliği adına gecikme faizi ve masraflar gibi ek maliyetlere yol açılması nedeniyle Dervişoğulları firmasının da tüzel kişilik olarak bu suçtan zarar gördüğü tespit edildi.

RÜŞVET SUÇLAMASI İLE YARGILANIYORLAR

Mahkemede duruşma savcısı, sanıklar hakkında, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet”, "Özel belgede sahtecilik", "Basit zimmet", “Usulsüz kredi” suçlarında ceza istedi. Savcı ayrıca banka çalışanlarından Ersin K. hakkında 12 yıl, yine banka çalışanı Abdullah B. hakkında ise 15 yıla kadar ceza istedi.

DAVA 6 YILDA 5 SAVCI DEĞİŞTİRDİ

7 yıldır verilen hukuk mücadelesinde ise dava 5 savcı değiştirdi. Türkiye’de sayılı firmaların ortağı olan iş adamı Doğan Arıtık, 2006 yılında bir kamu bankasında bulunan parasını çekerek Bank Asya Malatya Şubesi’ne yatırdı. İş adamı Arıtık, bir yıl içinde kendi yetkisi olmadığı halde şirketine kredi çekilerek zarara uğratıldı. Evine gelen icranın ardından olaydan haberi olan Doğan Arıtık, savcılığa suç duyurusunda bulundu ancak aradan geçen 6 yılda yalnızca savcılar değişti.

MÜFETTİŞ RAPORU İLE BELGELENDİ

Davanın açılması ile birlikte Bank Asya müfettişleri tarafından yapılan incelemede banka müdürüne ‘İşten çıkarma’, 13 banka personeline de ‘Ağır Kınama’ cezası verildi. 6 yıldır hukuk savaşı verdiğini anlatan Doğan Arıtık, cami imamlığından emekli olduktan sonra akrabaları ile birlikte hayvancılık işine girdiğini söyledi.

İş Adamı Arıtık, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının canlı hayvan ihalelerine giriyorduk. Tavsiye üzerine Bank Asya ile çalışmak istedik ve kamu bankasında bulunan hesabımızı da Bank Asya’ya aldık. İşlerimizin yoğun olması nedeniyle kardeşim Yusuf Arıtık’a noter aracılığı ile bizim adımıza para çekme-yatırma yetkisi verdim. Bir yıl geçmeden evime icra geldi. Ne olduğunu anlamadım. Bankadaki göreviler bana ‘Kardeşin senin şirketlerin adına kredi çekti’ dediler. Ben de ‘Böyle bir şeyin olması mümkün değil, kardeşim yalnızca benim adıma bankadan para çeker veya yatırır başka bir işlem yapamaz. Vekaletnamem var’ dedim. 2007 başlarında banka ve kardeşim adına suç duyurunda bulundum. Müfettişler ve mahkeme tarafından yapılan incelemede 178 adet imzasız ve bilgisayar ortamında doldurulmuş makbuzlar ele geçirildi, bunları tespit ettirdik” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK