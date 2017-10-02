02 Ekim 2017 Pazartesi

“Adalet istiyoruz”

Çapa motoru devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:56
Çapa motoru devrildi 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Battalgazi ilçesi Hasırcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasırcılar mevkiinde Malatya istikametine seyir halinde olan Oğuzhan G. yönetimindeki tarım aracı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
  Kazada sürücünün yanı sıra aracın römorkunda bulunan aynı aileden Fadime G., Elif Eylül G., Nursel G., Zeynep G., Kazım Can G., Perihan G., Bedriye G., Tülay U., ve Gülay U. yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Bedriye G. kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabahçapa MotoruKaza

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