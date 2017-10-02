Kaza, Battalgazi ilçesi Hasırcılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasırcılar mevkiinde Malatya istikametine seyir halinde olan Oğuzhan G. yönetimindeki tarım aracı patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kazada sürücünün yanı sıra aracın römorkunda bulunan aynı aileden Fadime G., Elif Eylül G., Nursel G., Zeynep G., Kazım Can G., Perihan G., Bedriye G., Tülay U., ve Gülay U. yaralandı. Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Bedriye G. kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

İHA