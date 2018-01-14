Kaza, Sivas-Malatya karayolunda Kangal ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Kurusırt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Kösedağ idaresindeki 58 NZ 099 plakalı otomobil ile Kastamonu'dan Elazığ'a giden yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan Aydın Ak idaresindeki 23 FE 182 plakalı minibüs kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte Hasan Kösedağ, İsmail Evran, Felemez Serin, Erkan Gezer, Halil Doğaner, Mustafa Uçar, Abdulkadir Uçar, Erdal Kösedağ, Cömert Atan, Tarık Doğaner, Osman Aktaş, Ali Kaya, Abdullah Uçar ve Abdurrahman Demir yaralandı.

Kazada minibüs devrilirken, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kösedağ ile Hasan Kösedağ Kangal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Erdal ve Hasan Kösedağ ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA