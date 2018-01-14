14 Ocak 2018 Pazar

CAN PAZARI YAŞANDI

Sivas-Malatya karayolunda otomobil ile işçi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

14 Ocak 2018 Pazar 17:18
CAN PAZARI YAŞANDI

  Kaza, Sivas-Malatya karayolunda Kangal ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Kurusırt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Kösedağ idaresindeki 58 NZ 099 plakalı otomobil ile Kastamonu'dan Elazığ'a giden yol şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan Aydın Ak idaresindeki 23 FE 182 plakalı minibüs kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte Hasan Kösedağ, İsmail Evran, Felemez Serin, Erkan Gezer, Halil Doğaner, Mustafa Uçar, Abdulkadir Uçar, Erdal Kösedağ, Cömert Atan, Tarık Doğaner, Osman Aktaş, Ali Kaya, Abdullah Uçar ve Abdurrahman Demir yaralandı. 

Kazada minibüs devrilirken, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kösedağ ile Hasan Kösedağ Kangal Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Erdal ve Hasan Kösedağ ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahKaza

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017