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BYLOCK KULLANMIŞLAR

Malatya’da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünde ihraç edilen 6 öğretmen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 11:58
BYLOCK KULLANMIŞLAR

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının Fethullahçı Terör Örgütü/paralel devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünden ihraç edilen öğretmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 10’u kadın olmak üzere 25 öğretmen emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. 

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER
  Adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından 12’si adli kontrol kararıyla serbest bırakılma, 13’ü ise tutuklanma talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulama işlemlerinin ardından 6 şüpheli tutuklanırken, 19 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan tutuklanan bazı öğretmenlerin FETÖ’nün kriptolu yazışma programı ByLock’u kullandığı tespit edildiği öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK
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