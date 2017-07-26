Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı eğitim kurumlarında daha önce çalışanların da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları tespit edildiği öğrenildi.

İHA