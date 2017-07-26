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ByLock kullanıcısı 7 kişi gözaltına alındı

Malatya'da Fethullahçı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullanan 7 kişi gözaltına alındı.

25 Temmuz 2017 Salı 13:12
ByLock kullanıcısı 7 kişi gözaltına alındı
  Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı eğitim kurumlarında daha önce çalışanların da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları tespit edildiği öğrenildi.
İHA
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