Malatya'da Fethullahçı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullanan 7 kişi gözaltına alındı.
25 Temmuz 2017 Salı 13:12
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY terör örgütüne bağlı eğitim kurumlarında daha önce çalışanların da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları tespit edildiği öğrenildi.
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