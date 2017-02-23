23 Şubat 2017 Perşembe

BÜYÜK VURGUN: 107 KİLO ESRAR

Malatya’da polis ekipleri; büyük bir başarıya imza atarak, kamyon kasasındaki ev eşyaları arasına gizlenmiş 107 kilo 50 gram esrar maddesini ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi ise tutuklandı.

23 Şubat 2017 Perşembe 15:46
BÜYÜK VURGUN: 107 KİLO ESRAR

  Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik operasyonlar kapsamında, durdurdukları bir kamyonun kasasında 107 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
  Ev eşyalarının arasında gizlenmiş esrar maddesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal, ticaretini yapma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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