Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik operasyonlar kapsamında, durdurdukları bir kamyonun kasasında 107 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ev eşyalarının arasında gizlenmiş esrar maddesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, sorgularının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal, ticaretini yapma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER MERKEZİ