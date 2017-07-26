26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Bu nasıl şaka!

İnönü Stadı’nın önünde oyun oynadığı sırada kendisine şaka yapmak isteyen arkadaşlarının attığı çantasını almak isteyen küçük çocuğun ayağı, demir kapıyla duvar arasına sıkıştı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.

25 Temmuz 2017 Salı 11:00
Bu nasıl şaka!

  Edinilen bilgilere göre olay, İnönü Stadı’nın önünde yaşandı. İddiaya göre, stadın misafir giriş kapısının önünde arkadaşlarıyla oynayan Sefa Bayır’ın arkadaşları, şaka olsun diye Sefa’nın çantasını giriş kapısının yan tarafında bulunan baraka tentenin üzerine attı. Çantasını almak için demir kapıya tırmanan küçük çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu demir kapı ile stat duvarı arasına düştü.

İTFAİYE İMDADINA YETİŞTİ
  Ayağı demir kapıya sıkışan Sefa’nın arkadaşları, bunun üzerine durumu 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık uğraşlar sonucu küçük çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtarırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı küçük Sefa’yı hastaneye kaldırdı. Sefa’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
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