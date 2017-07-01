01 Temmuz 2017 Cumartesi

Bu adama dikkat! Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar…

Yaptığı sözde telefon konuşmasıyla çocuğunun hasta olduğunu ve ilaç parasının 20 TL tuttuğunu söyleyerek çevredeki vatandaşların dikkatini çekmeye çalışan dolandırıcı, yakayı ele verdi. Bundan 15 gün önce aynı taktikle kendisini acındırdığını ve dolandırıcıya 20 TL verdiğini dile getiren N.Ç. isimli kadın, vatandaşları uyararak dolandırıcıların yeni taktiklerine karşı uyanık olmalarını istedi.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:45
Bu adama dikkat! Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar…

  Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Kılık kıyafeti düzgün, çantalı ve vatandaşların peşine düşerek telefon konuşması yapan dolandırıcı, ağına düşürdüğü insanların vicdani ve insani duygularıyla resmen dalga geçiyor. Takındığı rolü iyi oynayan, söylediği yalana neredeyse kendisini de inandıran dolandırıcı, eline aldığı cep telefonuyla sözde biriyle konuşuyormuş gibi yapıyor. Dolandırıcı bu şekilde sokakta, caddede yürüyen vatandaşların dikkatini çekiyor. İnsanların duyacağı şekilde bağırarak, ‘Çocuğum hastalandı. Doktora götürdüm ve ilaç parası 20 TL tuttu. Ancak alamadım. Telefonumu satmaya götürdüm. Satamadım. Reçete eczanede ve saat 6’ya kadar ilaçları almalıyım. 20 TL lazım. Çocuk sabaha kadar uyumadı. Çok hasta’ diyerek kendisini mağdur ve ihtiyaç sahibiymiş gibi gösteren dolandırıcı bundan, 15 gün önce N.Ç. isimli bir kadına da aynı taktiği denedi.

BANA İYİ DERS OLDU
  Kadının dikkatini çekmeyi başaran ve cebindeki son parayı da dolandırıcıya veren N.Ç. isimli kadın, vatandaşları uyardı. Bundan 15 gün önce yine aynı kişinin peşine düştüğünü ve telefon konuşması yaparak kendine acındırdığını söyleyen N.Ç., “Ben alışveriş yaptım, evime yürüyerek gidiyordum. Sıtmapınarı’nda ikamet ediyorum. Bu şahıs arkamda benim duyacağım şekilde telefonla konuşuyordu ve ben de kulak misafiri oldum. Telefonda, ‘Çocuğum rahatsızlandı. Doktora götürdüm. İlaç verdi. Yalnız ilaç parası 20 TL tuttu. Param olmadığı için ilaçları alamadım. Reçeteyi eczanede bıraktım ve saat 6’ya kadar almak zorundayım’ gibi cümleler kurarak bir süre ben önde o arkada yürüdük. Konuşmaya tanık oldum ve dönüp dedim ki, ‘Kardeş istemeden kulak misafiri oldum. Yanlış anlamazsan sana bu parayı vermek istiyorum.’ 20 TL uzattım. Adam önce ‘ben dilenci değilim’ diyerek, almak istemedi. Sonra da uzatmadan parayı aldı. Ancak ben Allah rızası için yaptım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu öğrenince, çok üzüldüm. İçim rahat. Niyetimi Allah biliyor. Sadece iyi insanların bu tür vicdansızlara inanmaması gerek. Bana da iyi ders oldu. Yetkililerin dolandırıcıların yeni taktiklerine karşı uyanık olmasını ve gereken önlemleri almasını bekliyorum” diye konuştu. 

 

MUTLU SARIGÜL
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