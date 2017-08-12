Edinilen bilgiye göre, Çilesiz yolu Özlem Sitesi B Blok'ta girdiği bunalım sonucu intihar etmek isteyen 60 yaşındaki İsmet Y., ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bağırarak yaşamak istemediğini söyleyen İsmet Y., ailesinin tüm çabalarına rağmen ikna edilemedi.

İTFAİYE EKİPLERİ CANINI KURTARDI

Olay yerine çağrılan itfaiye ve polis ekipleri tarafından da ikna edilemeyen şahıs, birden aşağıya atladı. Evin önünde branda gererek önlem alan itfaiye ekipleri, şahsı yere çakılmaktan kurtardı. Brandanın üzerine düşen İsmet Y., bu kez de polis aracına binmek istemeyerek zor anlar yaşattı.

Şahıs, önce hastaneye ardından da polis merkezine götürüldü.

İHA