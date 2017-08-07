Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan İsmail B. idaresindeki 80 EA 207 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet K. idaresindeki 46 KL 363 otomobil Karaburun Köyü girişinde çarpıştı.

Kazada İsmail B. ile diğer otomobilde bulunan Mehmet K., Menekşe, Emine ve İdil K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

İHA