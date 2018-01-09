09 Ocak 2018 Salı

“Bir şeyin yok” denildi, hayatını kaybetti

37 yaşındaki Mehmet Eder, sabah saatlerinden rahatsızlandı ve hastaneye gitti ancak “bir şeyin yok” denilen ve eve gönderilen genç adam, akşam saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizine yenik düştü. Hayatını kaybeden talihsiz adam evli ve 2 çocuk babasıydı.

09 Ocak 2018 Salı 10:00
“Bir şeyin yok” denildi, hayatını kaybetti

  İddialara göre, Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yapan 37 yaşındaki Mehmet Eder, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra doktorlar tarafından herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının belirtilmesi üzerine evine dönen Eder, akşama doğru tekrar rahatsızlanarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne gitti, hastane acilinde fenalaşan Eder, burada Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak üzere ambulansla yola çıkarıldı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI
  Akçadağ yol ayrımı mevkiinde ambulansta kalbi duran Eder, tekrar Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürüldü, burada yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen evli iki çocuk babası Mehmet Eder, hayatını kaybetti.Eder'in cenazesi, Akçadağ ilçe mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah37 Yaşındaki Mehmet EderKALP KRİZİ

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