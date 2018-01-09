İddialara göre, Akçadağ ilçe Emniyet Müdürlüğünde hizmetli olarak görev yapan 37 yaşındaki Mehmet Eder, sabah saatlerinde göğüs ağrısı şikayetiyle Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne giderek muayene oldu. Hastanede tetkikleri yapıldıktan sonra doktorlar tarafından herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının belirtilmesi üzerine evine dönen Eder, akşama doğru tekrar rahatsızlanarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne gitti, hastane acilinde fenalaşan Eder, burada Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak üzere ambulansla yola çıkarıldı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Akçadağ yol ayrımı mevkiinde ambulansta kalbi duran Eder, tekrar Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine götürüldü, burada yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen evli iki çocuk babası Mehmet Eder, hayatını kaybetti.Eder'in cenazesi, Akçadağ ilçe mezarlığında öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İHA