Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında bina aniden çöktü. Çökme sonucu yıkım çalışmasını yapan kepçe operatörü Yakup Aladağ, enkaz yığının altında kaldı. Çevredekilerin durumu 112 sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirmesiyle, bölgeye hemen arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
KEPÇE VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Arama-kurtarma çalışmasına başlayan ekipler, yaklaşık 1 saat boyunca uğraştı. Çalışmalar sonucunda çöken bina enkazı altında kalan operatör Yakup Aladağ çıkarıldı. Yaralı kepçe operatörü, 112 sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, ekipler göçük altında kalan kepçeyi de vinç yardımıyla enkazın altında çıkarttı.
Polis, kepçe operatörü dışında yaralının bulunmadığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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