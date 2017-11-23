Türkiye’nin bazı illerinde kendini gösteren soğuk havalar ve kar yağışı, etkisini Malatya’da da gösterdi. Kasım ayının son günlerinde yaklaştıkça etkili olan yağışlarla beraber etkili soğuk havadan sonra Beydağı’na da yılık ilk karı düştü. 21 Kasım’ı 22 Kasım’a bağlayan gecede Beydağı’na yağan kar beyaz bir örtü gibi dağı kaplarken, oluşan görüntü ise kartpostal manzarasını aratmadı.

METEOROLOJİDEN UYARI

Malatya’da etkili olan yağışlı ve soğuk havalar nedeniyle de Meteoroloji vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, “Bölgenin yüksek kesimlerinde sıcaklık sıfır derecenin altına düşebileceğinden dolayı buzlanma olabileceğinden, yoldaki ve yola çıkmayı düşünen vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı tedbirli olunmalıdır” denildi.

MUTLU SARIGÜL