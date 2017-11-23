23 Kasım 2017 Perşembe

Beydağı’na yılık ilk karı düştü

Malatya’da birkaç gün boyunca meydana gelen yağmurun ardından Beydağı’na yılın ilk karı da düştü. Dağ eteklerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

23 Kasım 2017 Perşembe 10:47
Beydağı’na yılık ilk karı düştü

  Türkiye’nin bazı illerinde kendini gösteren soğuk havalar ve kar yağışı, etkisini Malatya’da da gösterdi. Kasım ayının son günlerinde yaklaştıkça etkili olan yağışlarla beraber etkili soğuk havadan sonra Beydağı’na da yılık ilk karı düştü. 21 Kasım’ı 22 Kasım’a bağlayan gecede Beydağı’na yağan kar beyaz bir örtü gibi dağı kaplarken, oluşan görüntü ise kartpostal manzarasını aratmadı.

METEOROLOJİDEN UYARI
  Malatya’da etkili olan yağışlı ve soğuk havalar nedeniyle de Meteoroloji vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, “Bölgenin yüksek kesimlerinde sıcaklık sıfır derecenin altına düşebileceğinden dolayı buzlanma olabileceğinden, yoldaki ve yola çıkmayı düşünen vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önerilmektedir. Rüzgarın zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğinden, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olaylara karşı tedbirli olunmalıdır” denildi.

MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahYılın Ilk Karı

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