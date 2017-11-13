Bir dönem Bir dönem Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’ın 69 yaşındaki babası Latif Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz’ın babası Latif Yılmaz, Cuma günü Abdullahpaşa Mahallesi’ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yılmaz için İzzet Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Vali Çetin Oktay Kaldırım, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş ve Müsteşar yardımcısı Musa Heybet, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Başsavcı vekili Mehmet Badem, Malatya Adliyesinde görevli savcı ve hakimler, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Malatya eski milletvekili Cemal Akın, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Mahrukatçılar Odası Başkanı Orhan Özbek, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, kurum müdürleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kılınan cenaze namazının ardından Latif Yılmaz’ın cenazesi Harput Mezarlığı’nda toprağa verildi.

















TAHİR ÖZÇELİK